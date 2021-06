Debata: Evropské covid pasy už od července. Je Česko připravené? A jak mají fungovat?

Od července začnou na území celé Evropské unie platit takzvané digitální zelené certifikáty, které usnadní pohyb mezi členskými zeměmi. Ty by jejich prostřednictvím měly kontrolovat osvědčení o očkování, negativním testu či prodělané nemoci covid-19. Právě to jsou nyní podmínky, které státy vyžadují, aby volný pohyb po Evropě zvyšoval riziko dalšího šíření nákazy co nejméně.

Podařilo se při vzniku covidových pasů naplnit unijní ambice? Mohou lidé spoléhat na to, že jejich osobní údaje budou v bezpečí? Jaká je po měsíci provozu "nanečisto" česká zkušenost, a bude po 1. červenci už vše bez problémů? Ptejte se už nyní a diskutujte společně s Martinem Smolkem, náměstkem ministerstva zahraničí a Marcelem Kolajou, poslancem a místopředsedou Evropského parlamentu za Piráty. Živý přenos debaty najdete v pondělí 28. června od 13 do 14 hodin v tomto článku nebo na Facebooku Aktuálně.cz. Své dotazy můžete pokládat prostřednictvím aplikace sli.do. Debatu moderuje redaktorka zahraniční rubriky Aktuálně.cz Helena Truchlá. Vznikající covidové pasy jsou sice evropskou myšlenkou, shodly se na nich ale všechny členské státy. Ty teď musí do začátku letních prázdnin zařídit, aby je národní úřady uměly vydávat - například na základě provedeného očkování nebo testu. Evropský systém se spustí od července, Česko je ale jednou ze zemí, které svou vlastní verzi testují už nyní. Zájemci si certifikáty stahují ze speciálního webu. Jeho provoz se ale opakovaně potýká s problémy - doklady jsou vystavovány pozdě nebo s chybami. Nově by tuto funkci měla zastat mobilní aplikace nazvaná Tečka, kterou se budou lidé prokázat. Doplní již vydanou aplikaci čTečka, která má naopak sloužit pro kontrolu pořadatelům kulturních a sportovních akcí nebo majitelům koupališť a salonů krásy. Na všechna tato místa je vstup povolen pouze těm, kdo doloží, že nejsou nakažení koronavirem.