Skvělé místo pro hru s perspektivou? Na největší solné pláni. Výlet začíná u pohřebiště vlaků

dnes | Největší solnou pláň na světě Salar de Uyuni naleznete na jihu Bolívie v nadmořské výšce 3650 metrů. Je to skvělé místo pro hru s perspektivou. Fotografie, které si tu uděláte, rozhodně budou stát za to. Celý výlet začíná u pohřebiště vlaků. Ty tu jsou odložené už od 40. let minulého století.