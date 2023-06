Novinářka měla sex během reportáže ve swingers klubu. Mamka se tomu smála, tvrdí žena

I takovým způsobem se dá ozvláštnit žurnalistická práce. Rozhlasová novinářka z Dánska pojala reportáž z otevření klubu "inovátorským způsobem". Při vysílání měla totiž se zpovídaným mužem sex. Podívejte se na video z archivu Aktuálně.cz.

Šestadvacetiletá Louise Fischerová navštívila v roce 2021 klub pro dospělé Swingland, který se otevřel návštěvníkům po rozvolnění opatření proti šíření covidu-19. Protože je nezadaná a ráda zkouší nové věci, nechala se strhnout atmosférou místa a s mužem, kterého zpovídala do reportáže, měla sex. Posluchače o to ale neochudila a vše jim zprostředkovala v rámci rozhlasové reportáže, psal web New York Post.

V jednom okamžiku jsou proto v záznamu slyšet zvuky plácajících se těl, do kterých se novinářka zeptá muže, s nímž má sex, zda jí může říct, co vidí. "Nádhernou ženu," odpoví na mikrofon.

Rozhlasový příspěvek vyvolal v Dánsku debatu, zda Fischerová nepřekročila hranici novinářské etiky. "Většina lidí to ale hodnotila pozitivně a myslí si, že to bylo odvážné," řekla novinářka. Za reportérku se postavilo i vedení rádia, které celou reportáž schválilo. "Je prostě super, když se reportéři snaží dělat příběhy jiným způsobem," řekla vedoucí zpravodajství Radia 4.

"Nemám přítele, to mi to rozhodně usnadnilo," dodala Louise Fischerová s tím, že i jejím rodičům přišla reportáž vtipná a zasmáli se jí.