Primářka: Hysterie Čechů nemá obdoby. Šílenství brzy opadne a zbude prošlé jídlo

Epidemie koronaviru bude trvat tak dlouho, dokud ji budou živit média, tvrdí primářka mikrobiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Václava Adámková. Hysterie, která v Česku propukla, podle ní nemá obdoby. "Báli jsme se čarodějnic, když se upalovaly, teď se bojíme nového viru. A v budoucnu se budeme bát něčeho nového," tvrdí lékařka v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

"Měli bychom používat zdravý selský rozum, protože stres, který hysterie vyvolá, oslabuje organismus a napomáhá k tomu, že chytíme kdejakou jinou infekci, která třeba nebude způsobená koronavirem, ale čímkoliv jiným," tvrdí Adámková. Podle ní ve vzniklé panice kolem koronaviru zapomínáme třeba na to, že na chřipku v Česku ke konci února zemřelo skoro 50 lidí.

Předzásobení potravinami podle primářky postrádá smysl. "Bojíme se neznámého. Na základě amerických katastrofických filmů očekáváme něco, co nepřijde. Nevím, co lidé budou dělat s prošlými potravinami, až za měsíc bude po všem," diví se primářka.

Podle ní je v jistém ohledu přehnané i doporučení vlády o tom, aby lidé necestovali do celé Itálie. "Pokud budou dodržovat hygienické návyky a jsou zdraví, neměl by to pro ně být problém," tvrdí Adámková.

Podívejte se na reportáž v úvodu článku.