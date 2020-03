Nové silnice, nádraží nebo školy – na to všechno dostává Česko peníze z fondů Evropské unie. Systém rozdělování evropských dotací se ale po roce 2021 změní a Česko se na to musí připravit. Plzeňský kraj zatím s navrženými změnami příliš nesouhlasí, prioritou Unie je totiž podpora životního prostředí, vědy a výzkumu. Kraj by ale uvítal spíše další peníze na budování infrastruktury.

