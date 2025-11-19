Spotlight

Někdo to bude muset zaplatit. Česká armáda čelí krizi a politici mlčí, tvrdí Kofroň

před 8 hodinami
Podle nových cílů, které byly schváleny v rámci Severoatlantické aliance, čeká českou armádu zvýšení personálních kapacit na 35 až 40 tisíc lidí, říká bezpečnostní analytik Jan Kofroň. Dosažení takové mety bude ale podle něj velmi složité.

"Můžeme prodlužovat kontrakty, tak, že průměrný voják nebude sloužit deset, ale patnáct, možná dvacet let - což je extrémní." Druhá varianta je rozšíření okruhu nově nabíraných lidí. To pak ale často vede k tomu, že se do armády dostávají i lidé, kteří odchází hned po vypršení prvního kontraktu, tedy po třech až čtyřech letech.

Ještě kolem roku 2014 většina české společnosti variantu povinné vojenské služby zcela odmítala, upozorňuje host Matyáše Zrna. "Poslední průzkumy ale ukazují, že teď je to přibližně padesát na padesát. Ten odpor zdaleka není takový, jako před deseti lety.

Zároveň ale platí, že před nedávnými volbami všechny hlavní strany jasně deklarovaly, že povinnou vojenskou službu zavádět nechtějí, připomíná Kofroň. Dodává ale, že nikdo už nemluvil o tom, z čeho profesionální model armády zaplatit. "Pokud se spolehneme na plně profesionální armádu, pak to asi znamená, že budeme muset zvyšovat daně," uvažuje.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:07-06:11 Proč se armádě nedaří nábor nových vojáků? Funguje v Polsku model, kdy vlastenectví motivuje dost lidí, aby vstupovali do armády? Jak si teď stojíme v ročních náborech a kolik lidí naopak z armády odchází?

06:11-11:16 Je nízká finanční motivace, nebo nejsou vhodní adepti? Kde v Evropě podobný problém nemusí řešit? Jak jsou na tom země, které stále udržují nějakou formu základní vojenské služby?

11:16-17:41 Jak to funguje v Dánsku? Jaký podíl mužů z jednoho věkového ročníku v Dánsku ve skutečnosti každoročně nastoupí službu? Jak vypadá systém povinné služby v Norsku a jaký model zvolilo Švédsko? Jak politicky průchodné by bylo v České republice znovu zavést nějakou formu základní vojenské služby?

17:41-23:23  O jak velkých dodatečných personálních nákladech se bavíme, pokud bychom chtěli vše řešit jen vyššími platy bez povinné služby? Máme pro případnou cestu povinné vojenské služby dostatečné kapacity v ubytování, výstroji, výzbroji? Jak vypadá "hybridní" systém základní vojenské služby, který plánuje zavést Německo?

 
