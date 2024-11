Putin nemůže couvnout, ale staří lidé umírají. Historik popsal, jaká je cesta k míru

"Kdyby Rusko ovládlo Ukrajinu, je to nejhorší scénář i pro nás ve střední Evropě. Moc Rusů by se zvětšila, dostali by možnost používat základny na Ukrajině a přístup ke zdrojům. Dá se počítat, že zaútočí na Moldávii," varuje historik Jan Rychlík před ruským postupem. Má šanci ho nový prezident USA zpomalit a jaká je opravdová cesta k míru? A je třeba se obávat politických změn ve střední Evropě?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-05:19 Co podle Jana Rychlíka znamená zvolení Donalda Trumpa pro Ukrajinu a lze věřit Trumpovým slovům o ukončení války do 24 hodin? Má Ukrajina nějakou šanci na celkové osvobození a mohla by Trumpova prostořekost mezinárodní situaci pomoci? 05:19-11:24 Jaký je nejpravděpodobnější scénář ukončení konfliktu a co je ta nejhorší možnost pro Ukrajinu? Hrozí, že Trump nechá Ukrajinu padnout, a jak důležité rozhodnutí je povolení použití amerických zbraní uvnitř ruského území? 11:24-18:39 Je možné, že zvolení Donalda Trumpa přinutí Evropu lépe se postarat o vlastní bezpečnost, a proč Evropa nebyla na vpád ruských vojsk na území Ukrajiny připravená? Hrozí, že by Spojené státy nepřišly v případě rozšíření konfliktu na pomoc a zabránilo by dostatečné vyzbrojení Ukrajiny invazi? 18:39-25:55 Proč k vyzbrojení Ukrajiny Západem zavčasu nedošlo a co by změnilo, kdyby Evropa poslala na Ukrajinu své vojáky? Má Česko v případě výhry opozice namířeno ke slovenskému scénáři a jako moc se česká a slovenská politika ovlivňují? 25:55-29:39 Je spor mezi Českem a Slovenskem kvůli rozdílnému názoru na Rusko nevyhnutelný a proč Robert Fico vystoupil v ruské propagandistické televizi? A jsou Slováci opravdu tak rozdílní oproti Čechům, nebo je to jen přechodná fáze?