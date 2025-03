Typická prasárna. Narvaný regál masoxu a Češi to vykoupí, kritizuje Těhotnej kuchař

Těhotnej kuchař Jaroslav Vajgl se stal po čtyřicítce influencerem. Na sociální sítě natáčí videa o vaření a třeba na Instagramu ho sleduje přes půl milionu lidí. K natáčení ho přivedla nelehká situace během pandemie covidu-19, kdy měl zavřené provozovny a neměl čím přispět do rozpočtu.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-11:58 Kdy ho poprvé napadlo, že z něj bude kulinářský influencer? Proč začal natáčet videorecepty? Jaké byly začátky? Připouští si, že je z něj hvězda sociálních sítí? Jak mu to změnilo život? Přistupuje k tvorbě strategicky nebo instinktivně? Kým se inspiruje? Komunikuje se svými sledujícími?

11:58-18:16 Co je kuchařský rukopis Jaroslava Vajgla? V čem je jiný TikTok od jiných sociálních sítí? Jaký je přístup Čechů k vaření? A co je typická česká gastroprasárna? Co by sám nikdy neochutnal?

18:16-23:10 Chybí mu v českém prostředí břitký humor? Kdo jsou Pražáci na Vespách? Co ho pojí s Petrem Čtvrtníčkem? Musí už dnes odmítat spolupráce?

23:10-28-48 Chodí rád do restaurací? Má rád katův šleh nebo smažák? Zvedla se úroveň české gastronomie? Jak moc tvrdé podmínky jsou v českém gastro průmyslu? Zajímají ho esteticky laděné pokrmy? Má gastronomie nějaké hranice?