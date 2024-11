Šokovalo mě, kam Schillerová dokáže zajít. I na mě lidi nakonec čučí, říká Havlíček

"Andreji Babišovi i mně chodí obrovské množství dotazů a lidi se obávají o zdraví pana premiéra," říká místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček k tomu, proč chtěl expremiér Babiš jednat o duševním zdraví šéfa současného kabinetu Petra Fialy. Každý podle něj pochopil nadsázku i to, že za tím je i princip "jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá", říká k nevraživosti mezi vládou a opozicí.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:34-02:54 Jak se hnutí ANO připravuje na volby? Kdo bude za hnutí kandidovat na premiéra a je Karel Havlíček připraven předsedat vládě?

02:55-06:04 Chystá se Karel Havlíček tančit na TikToku? Co si myslí o Aleně Schillerové na sociálních sítích a měla by v dosavadních online výstupech pokračovat i jako ministryně financí?

06:05-11:43 Přes které priority v hnutí ANO pro příští vládu nejede vlak? S kým by nešlo do koalice? Jsou pro hnutí komunisté nebo SPD v "no-go" zóně? Kdo je pro ANO nejpřirozenějším koaličním partnerem a o jakém volebním výsledku "sní" Karel Havlíček?

11:44-14:30 Jak Karel Havlíček hodnotí nedávno představenou vládní hospodářskou strategii a jak by vypadala pod taktovkou hnutí ANO? Jsou nějaké cíle, na kterých by se opozice s vládou shodla?

14:31-21:31 Jak dostat peníze do důchodového systému? Má hnutí ANO plán, jak důchodový systém udržet? Proč jej nerealizovalo za osm let své vlády a fungoval by nový důchodový pilíř?

21:32-27:53 O zablokovaných jednáních. Je Poslanecká sněmovna žvanírna? Jsou opoziční obstrukce konstruktivní a počítá s nimi hnutí ANO, pokud by po volbách skončilo ve vládě? Jak vypadá slušná politická diskuse a jsou výstupy poslanců ANO dobrým příkladem a má si Andrej Babiš dávat pozor na to, co říká?

27:54-28:56 Proč hnutí ANO navrhuje odvolání předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové? Souhlasí s ním Karel Havlíček a jak by hlasoval?