Hřebejk: Kamarády Zemana jsem vybombardovat nechtěl. Za pitomost lidí nemůžu

"Že jsme propásli možnost vybombardovat hotel Štekl? Byl to fór, za pitomost lidí nemůžu. Rozhodně to neznamená, že jsem chtěl 'kamarády' pana Zemana vybombardovat," říká režisér Jan Hřebejk k příspěvku, který před časem sdílel na sociálních sítích. I když se k politice vyjadřuje, od té aktivní se rozhodl upustit. Do kin se naopak teď jako režisér vrací s novým filmem Výjimečný stav.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:12-09:14 Proč trvalo sedm let, než Jan Hřebejk natočil další film do kin, a je těžší natočit komedii než detektivku? Po jak dlouhé době je jasné, že se film povedl, a jak Hřebejk snáší kritiku? Testuje si režisér dopředu své fóry, jestli fungují, a jak se vyrovnává s tím, že se námět jeho nového filmu shoduje s jinými? 09:14-15:24 Co je zdrojem vtipu ve filmu Výjimečný stav, když se v zásadě jedná o vážné téma, a naletěl někdy Hřebejk na fake news? Myslí si, že je pouze jedna pravda, a dokáže si za svou pravdou stát, ať se děje, co se děje? Přepískl Hřebejk svůj příspěvek na síti X týkající se hotelu Štekl a kde je jeho hranice v tom, co ještě napsat a co už ne? 15:24-26:23 Má Hřebejk, který dříve kandidoval za Starosty, ještě nějaké politické ambice a proč se z politiky rozhodl odejít? Jaký má režisér dojem z aktuální politiky a je v ní i něco, co mu dělá radost? Je pro Hřebejka téma strachu a lidské důstojnosti důležité a má nějaký film, který by zpětně nejraději nenatočil? 26:23-33:36 Stalo se, že Hřebejkovou nabídku role někdo odmítl, a jak se mu povedlo přesvědčit Josefa Abrháma, aby roli v Šakalích létech nakonec vzal? Proč ve stejnojmenném filmu nezpíval Martin Dejdar sám sebe a které filmy by Hřebejk zařadil do top desítky všech dob?