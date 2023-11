„Prolomila se tabu.“ Sociolog popsal, co přinese nejsledovanější krok Fialovy vlády

"Je to spousta malých změn, které budou mít na někoho větší a na někoho menší negativní dopady. Jejich hlavní problém ale vnímám v tom, že nereagují na to, co se stalo s inflací, která především poškodila chudší rodiny," hodnotí vládní konsolidační balíček sociolog PAQ Research Daniel Prokop. Koho vláda nechala na holičkách? A kdo si naopak přilepší?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:25-2:44 Jak by sociolog Daniel Prokop popsal ekonomickou realitu, ve které se teď Česko nachází? 2:44-5:37 O tom, jak výrazně podle něj opatření z konsolidačního balíčku změní fungování celého systému vládní ekonomiky. Jaké bude mít dopady na různé vrstvy obyvatelstva? 5:37-11:01 Jsou podle Prokopa opatření z konsolidačního balíčku srozumitelná pro širokou veřejnost? Jak změny ovlivní každého z nás? Je balíček nastaven ekonomicky efektivně? 11:01-17:13 Je v konsolidačním balíčku v sociální oblasti něco, za co by Daniel Prokop vládu pochválil? Jaký je jeho pohled na omezení daňových slev na nepracujícího manžela nebo manželku, zrušení školkovného a opatření kolem smluv na dohodu? 17:13-21:49 Najdeme v zahraničí nějaký model systému sociálních dávek, kterým by se podle Prokopa mohla česká vláda inspirovat? Na jakých reformách se už v Česku pracuje? 21:49-25:26 Zvýšil se kvůli kumulaci krizí počet rodin, které jsou na hranici chudoby? Jaké změny by podle Prokopa skutečně pomohly chudší části Česka a jaká je naděje, že vláda vyslyší volání po takových opatřeních?

