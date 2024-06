"Může přijít něco vážnějšího." Reportérka o palčivé situaci, Ukrajinci o tom nemluví

"Čím déle to trvá, tím bolestivější to je," říká zpravodajka ČT Darja Stomatová ke dvěma a půl roku trvání války na Ukrajině. Pohled na to, že si místní zvykli na válku, je podle ní mylný. "Jen se s tím naučili žít," říká po návratu z Charkova. Proč vnímá současnou situaci v Doněcké oblasti jako vážnou? A co hrozí po proražení obranných linií Ukrajinců, pokud se postup Rusů nepodaří zastavit?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-05:10 Jak bolestivá je válka na Ukrajině dva a půl roku od vypuknutí konfliktu? Zvykli si Ukrajinci na válku? Jak Darja Stomatová prožívá návštěvy Ukrajiny? A byl útok na ukrajinské rekreační středisko ukázkovou ilustrací nevyzpytatelného ruského chování? 05:10-09:25 Má válka na Ukrajině ještě nějaké hranice a pravidla? Lze vůbec podávat věrohodné zprávy o stavu na frontové linii? Co si pod "divokou bitvou", jak prezident Zelenskyj nazval ofenzivu u Charkova, máme představit? A může se Charkovská oblast stát terčem mohutnější ofenzivy? 09:25-12:29 Jak se Charkov od začátku války proměnil? Kdo z něj nejčastěji odchází? Připravila válka Stomatovou o některé blízké osoby? A lze se proti negativním emocím nějak obrnit? 12:29-16:44 Jak moc patrná je devastace ukrajinské infrastruktury? V jakém stavu se nachází ukajinské zdravotnictví? A dochází Ukrajincům trpělivost? 16:44-23:06 V jakém stavu je nyní ukrajinská armáda? Má Česko mezi ukrajinskými vojáky opravdu tak dobrou pověst? A jak se v ukrajinské armádě projevuje únava, o které mluvil už i ukrajinský premiér Šmyhal?