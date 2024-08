A teď Rusové udělají co? Ukrajinista ostře o akci Kursk a "strašlivé" ostudě Západu

"Jestli Ukrajina dokázala vpádem do Kurské oblasti Rusko ponížit? Troufám si říct, že to byl hlavní cíl té operace. A nikoliv odlákat ruské síly, jak se často říká," tvrdí o ukrajinském vpádu na ruské území ukrajinista David Svoboda. Podle něj Ukrajinci dobře vědí, že jim to na částech fronty "hoří" a jsou si dobře vědomi psychologického dopadu útočné kampaně.

"Zelenskyj rozjel vysokou hru a ty dopady vidíme stále. Fronta byla strašně dlouho poziční a kromě toho, že se ukrajinským silám úplně nedařilo na tom něco změnit, tak to strašným způsobem válcovalo a deformovalo veřejné mínění na Západě," říká k ukrajinské "operaci Kursk" Svoboda, podle kterého se teď napadená země opět stala aktérem, který umí určovat pravidla hry. Podle experta celá akce ukázala, že "zoufalství přeje odvážným". "Ten kousek je samozřejmě odvážný v tom ukrajinském historickém stylu, kdy jde o národ zvyklý na asymetrické odpovědi. Je to národ guerilly, národ partyzánů a kozáků," analyzuje Svoboda a dodává, že ruský režim je teď logicky v rozpacích. "Najednou to musí vysvětlovat všem okolo, láme si hlavu, jak odpoví, a všichni spekulují o tom, co se s Rusy stane," popisuje ukrajinista, podle kterého se teď narativ agrese změnil. Už to není jen o tom, jak si se současnou situací na bojišti poradí Ukrajina. Navzdory ukrajinskému manévru Rusové podle dostupných informací a posledních dní postoupili například v Doněcké oblasti. "Kurská kampaň tomu všemu dává dynamiku. Jinak by vlastně zůstávalo vše při starém. S tím, že dobudou-li Rusové Pokrovsk do podzimu, je otázkou," vnímá situaci historik. Ukrajinští analytici se ale podle něj shodují v tom, že podzim bude horký, nejen kvůli tomu, že Rusové zřejmě napnou všechny síly, aby dosáhli Pokrovsku, ale i s ohledem na nadcházející americké volby. K zahájení velké obnovené ukrajinské protiofenzivy by podle experta mohlo v oblasti dojít až v roce 2025. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-06:54 Dokázala Ukrajina nečekaným vpádem do Kurské oblasti Kreml ponížit? Jak vysokou hru ukrajinský prezident Zelenskyj odehrál? Jak se Ukrajině daří přeskupovat síly? A z čeho může vycházet odvaha proniknout na ruské území? 06:54-12:18 Ukázala Ukrajina vpádem na slabé místo ruské armády? Napravil si Západ pozici tím, jak zemi finančně, politicky a technologicky podporuje? A musí nyní Ukrajina počítat s odvetou? 12:18-17:39 Jak se na vývoj posledních dnů tváří Vladimir Putin? Dovolil si oligarcha a kritik Oleg Děripaska svým výrokem na ruské poměry příliš? A jaká dynamika panuje nyní na frontové linii? 17:39-21:02 Snaží se Moskva přesvědčit Západ o nezvratné kapitulaci Ukrajiny? Jak nyní musí prezident Zelenskyj vystupovat? 21:02-32:06 Jak se mění vnímání války ze strany Ukrajinců? Jak silně jsou nakloněni k akceptování mírových dohod? A může prezident Zelenskyj vůbec o příměří uvažovat?