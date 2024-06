"Naše Kačenka." Konečná má dvě tváře, v Bruselu dělá nečekanou práci, tvrdí novináři

"Do europarlamentu posíláme zdivočelé hlasy. Těžko odhadovat, jak budou fungovat, ale u řady už teď víme, že fungovat nebudou. Vliv Česka tak bude menší, než byl," varuje reportérka Aktuálně.cz Kateřina Šafaříková. Největší "propad" vidí novinář HN Ondřej Houska u ANO. "Průměrná kvalita jejich europoslance teď šla výrazně dolů," dodává k výsledkům evropských voleb. Jak změní Česko a Evropu?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-04:43 Co reportérka Aktuálně.cz a Hospodářských novin Kateřina Šafaříková a novinář HN Ondřej Houska říkají na výsledky voleb do Evropského parlamentu? Jaký vzkaz vyslali voliči politikům? Jak silnou reprezentaci jsme vyslali do europarlamentu? A čí hlas bude v EP chybět nejvíce?

04:43-08:59 Kdo z nových europoslanců má největší šanci být v Evropském parlamentu vidět? Má někdo z nich potenciál stát se hvězdou typu Dita Charanzová? Co přimělo lidi jít k volbám v rekordním počtu?

08:59-16:49 Jak hořkou pilulku musel spolknout lídr pirátské kandidátky Marcel Kolaja? Měl by nyní Ivan Bartoš odstoupit? Znamená pro SPD něco, že se do EP nedostal jejich lídr Petr Mach? Bude ANO plnit své sliby týkající se Green Dealu a zákazu spalovacích motorů, které v předvolební kampani zazněly?

16:49-23:06 Co si redaktoři myslí o kandidátce koalice Spolu, která kombinuje osobnosti s diametrálně odlišnými názory? Má Danuše Nerudová kandidující za STAN šanci stát se eurokomisařkou? Má Česko šanci získat silné ekonomické portfolio?

23:06-26:27 Je Kateřina Konečná taková "loktařka", jakou byla v kampani, i v Evropském parlamentu? A z jakého důvodu se voliči rozhodli hodit ve volbách hlas právě koalici Stačilo!?

26:27-36:58 Proč francouzský prezident Emanuel Macron rozpustil parlament? Jedná se o geniální tah, nebo pomatení mysli? Co to znamená pro Ukrajinu? A má Ursula von der Leyenová jisté opětovné zvolení do křesla šéfky Evropské komise?