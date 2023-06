Novinářka mapuje dezinformační scénu: Postupuje to. Už se to netýká jen chudých

Reportérka týdeníku Respekt Ivana Svobodová říká, že co se týče dezinformací, slyšela nejvyhrocenější příběhy na Ukrajině, která čelí ruské agresi. "Ukrajincům nevěří příbuzní v Rusku, že to video jejich zničeného domu, vedle kterého zakopali zabité sousedy, nezfalšovali nebo jim ho někdo nepodstrčil," říká u příležitost publikace rozsáhlého projektu Aktuálně.cz My a dezinformace.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:42-4:06 Do jaké míry ničí podle novinářky Ivany Svobodové dezinformace životy lidí? 4:06-8:42 Kdy začala dezinformační vlna v Česku nejvíc posilovat? Roste spolu s ní i míra agrese ve společnosti? 8:42-10:18 Zažila při své práci od lidí násilí i ona sama? 10:18-17:59 Dá se s lidmi, kteří věří dezinformacím, vůbec diskutovat? A jakým způsobem? 17:59-20:35 Má podle ní na objem šíření dezinformací vliv i to, že mnohá seriózní média přechází na zamčený obsah? 20:35-23:19 Jaký nejsilnější příběh rozvratu rodiny kvůli dezinformacím vyslechla?

