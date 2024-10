Skopeček: Že nebudu mluvit s ANO? Nesmysl. Koalici s nimi jsem mohl postavit za večer

"ANO nám nabídlo post hejtmana. Kdyby to bylo tak, že mi jde jen o funkci, tak jsem se s nimi domluvil večer po volbách," tvrdí místopředseda sněmovny a poslanec ODS Jan Skopeček. Ačkoliv strana v kraji stojí o koalici s hnutím STAN, je prý logické, že se s ANO sešel. Umí si představit spolupráci Spolu a hnutím expremiéra Andreje Babiše i na celostátní úrovni? A jak hodnotí výsledky voleb?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?



00:37 - 07:07 Má ODS v plánu vytvořit koalici ve Středočeském kraji s hnutím ANO? Byla taková nabídka vůbec na stole a dokáže si Skopeček představit situaci, kdy by ji přijal?



07:07 - 12:04 Má místopředseda sněmovny nějaké pokyny od vedení ODS včetně předsedy strany Petra Fialy, s kým může a nemůže do koalice jít? Bral v úvahu nabídku od hnutí ANO, že by v případě vytvoření koalice mohl být hejtmanem kraje?



12:04 - 19:02 Jak by zhodnotil výsledek ODS a koalice Spolu v uplynulých volbách? Jaká je v ODS nálada?

19:02 - 22:42 Jak chce středočeský lídr ODS Jan Skopeček přesvědčit voliče, aby ke sněmovním volbám vůbec přišli? Jaká témata by jim rád prezentoval?



22:42 - 25:36 Připouští si Skopeček, že by mohla ODS v budoucnu na celostátní úrovni spolupracovat s hnutím ANO v případě, že by tak sebrala antisystémovým stranám možnost dostat se do vlády?

25:36 - 32:54 Jak hodnotí konec Pirátů ve vládě a následnou krizi? Myslí si, že s nimi ještě někdy budou moci navázat spolupráci?