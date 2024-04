Ježek: Nemít kus nohy je kosmetická vada. I se zdevastovaným tělem se dá žít šťastně

"Znám spoustu lidí, kteří se po podobném úraze nestali úspěšnými sportovci, ale mají normální život. Nikdo z nich mi ale zatím neřekl, že je to horší, než to bylo,” říká bývalý profesionální cyklista a paralympionik Jiří Ježek, který jako dítě přišel o část nohy. Co všechno se dá v životě zvládnout, i když osud člověku nepřeje? Jak překonat nejtěžší chvíle? A jak se bude připravovat na StarDance?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:29 - 5:23 Jak se bývalý cyklista Jiří Ježek připravuje na taneční soutěž StarDance, do které nastoupí jako první handicapovaný soutěžící? Jak velká je to pro něj výzva a jak bude přizpůsobovat svou protézu jednotlivým tancům? 5:23 - 7:57 Jak ve své bohaté cyklistické kariéře přistupoval k tréninkům? Byl na sebe kvůli svému handicapu tvrdší? Kolik toho zvládl při trénincích "najezdit" za rok? 7:57 - 18:00 Jak jeho úraz v dětství ovlivnil jeho životní dráhu? Kolik fyzické a psychické bolesti musel překonat? A kdy se rozhodl být v cyklistice nejlepší na světě? 18:00 - 24:48 Měl někdy Ježek náladu se vším praštit a přestat sportovat? Myslí si, že mají handicapovaní sportovci v Česku dobré podmínky? A jak se na něj dívali i "zdraví" profesionální sportovci, které porážel?



24:48 - 29:58 Jak Ježkovo druhé fatální zranění při závodě ukončilo jeho bohatou sportovní kariéru. Bál se, že s jeho koncem v cyklistice přijde i o fanoušky? A jak zvládl svůj pracovní přechod z cyklistiky do sportovních rubrik v médiích?