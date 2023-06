"Oni se vás bojí," říkali mi. Nejsem nepopsaný list, přiznal nový ústavní soudce Baxa

"Selháváme v prosazování práva. Kdybychom právo, které máme, důsledně prosazovali, tak by případů jeho porušování bylo mnohem méně," říká nově jmenovaný ústavní soudce Josef Baxa. Podle něj je snadnější vymýšlet nové normy a zákony než trestat porušování těch starých. I proto mají podle něj lidé neúctu k právu. Co s tím? Jaké výzvy čekají Ústavní soud? A jak je na tom svoboda slova v Česku?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:31-3:44 Co pro Josefa Baxu znamená nezávislost soudu a co by jako soudce nikdy neřekl a nekomentoval? K čemu by se podle něj soudce naopak vyjadřovat měl?

3:44-7:06 O tom, jak se dívá na výroky ke své osobě z doby, kdy Senát projednával jeho jmenování ústavním soudcem. Proč si myslí, že někteří lidé přeceňují jeho roli?

7:06-8:55 Jak Baxa hodnotí sám sebe jako právníka a co pro něj v roli ústavního soudce bude největší výzva?

8:55-13:28 Kde se podle Josefa Baxy nachází hranice svobody slova a má být státem regulována? Jak by měl stát zacházet se šiřiteli dezinformací?

13:28-20:16 Měla by média informovat veřejnost o aktivitách lidí šířících dezinformace a jak by měl stát nakládat s lidmi, kteří nepravdy šíří? Je podle Baxy v tomto ohledu aktivita státu dostatečná?

20:16-21:48 Co pro ústavního soudce znamená, že bude rozhodovat zdrženlivě? Jaké ústavní hodnoty jsou podle Baxy nejdůležitější?

21:48-23:47 Obává se, že by se krize demokratického právního systému, kterou vidíme v Polsku, mohla týkat i nás?

23:47-25:16 Jak Josef Baxa nahlíží na ústavu? Je podle něho dostatečně odolná vůči tzv. tvůrčímu výkladu, nebo by potřebovala úpravy?