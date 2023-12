"Rus velmi dobře ví, jak to u nás vypadá." Šéf české armády popsal slabá místa Česka

"Armáda se stala v podstatě ohlodanou kostrou. Za posledních 25 let jsme byli naprosto devastováni tím, že na ni nebyly zdroje," říká náčelník generálního štábu Armády České republiky Karel Řehka, podle kterého se teď vojáci musí připravovat na válku s jadernou mocností. Kdo je protivník a jak bude armáda v krizi mobilizovat společnost? Jak příprava na dlouhotrvající válku vypadá?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:38-4:26 O tom, proč je Česko podle náčelníka generálního štábu v historicky nejlepší bezpečnostní pozici. Co zemi případně hrozí a proč je současně i dlouhodobě náš protivník především Rusko? O čem Řehka mluví, když říká, že se musíme připravovat na nejhorší scénář - na válku vysoké intenzity a velkého rozsahu s technologicky vyspělým protivníkem vybaveným jadernými zbraněmi? Jak si takovou válku představit?

4:26-6:41 Proč podle Řehky může armáda uspět jen díky společenské podpoře? V čem je důležité mít v zemi odolnou společnost a je Česko taková země?

6:41-10:37 Jaké zásoby musí Česko doplňovat? A jakou pozici by mělo v potenciálním střetu s Ruskem? Je takový střet pravděpodobný?

10:37-17:07 Je česká armáda bojeschopná a připravená? Proč je pro armádu podle Řehky důležité, aby cvičení byla realistická a proč se vojáci nemají bát experimentovat a zkoušet staré věci novým způsobem?

17:07-20:25 Není už podle generála Řehky Česko v situaci, kdy by měl být pro všechny povinný nějaký výcvik?

20:25-24:40 Jak může ještě Česko pomoct Ukrajině a proč je důležité pomáhat i v jiných oblastech než jenom v dodávání zbraní. Proč by Řehka aktuální stav války neoznačoval za patovou situaci a kdo podle něj situaci může rozpohybovat dřív?

24:40-27:44 Posílá Evropa a spojenci Ukrajině všechno, co mohou? Jak dlouho si země udrží takhle odmítavý přístup k Rusku a co mají Rusové ve své morálce, co Čechům chybí?