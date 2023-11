Lékařka: Léku se dočkají spíš lidé s rakovinou než neplodní. Často rozhoduje váha

"Jestli se dočkáme zázračného léku na neplodnost? Nemyslím si, že by se takový zázrak konal. To mají určitě mnohem větší šanci pacienti, kteří trpí nádorovými onemocněními," říká reprodukční lékařka Kateřina Veselá. Proč se možnost přirozeného početí stále většímu množství párů vzdaluje? A jak ji můžeme ovlivnit my sami?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:40-5:33 Jak obtížné je podle reprodukční lékařky Kateřiny Veselé v současnosti mít dítě přirozenou cestou a jaké faktory na to mají vliv? 5:33-10:10 O tom, jak často bývá problém s početím i na straně muže. Odkdy se u mužů a žen zhoršuje kvalita pohlavních buněk? 10:10-14:00 Proč je v otázce plodnosti důležitý i životní styl? 14:00-18:05 Jaké nejúčinnější možnosti dnes vlastně reprodukční medicína nabízí a jak fungují? V kolika případech se umělé oplodnění podaří a v kolika nejspíš nikdy? 18:05-22:50 Kolikrát se může ženské tělo vystavit procesu umělého oplodnění in vitro a jak náročný proces to je? Bude podle Veselé přibývat dětí ze zmrazených embryí? 22:50-27:13 Nakolik takzvanou metodu IVF hradí pojišťovna a kolik si musí připravit samotný pacient? 27:13-29:27 Proč se podle Veselé vědě nepovede v blízké budoucnosti zastavit stoupající neplodnost?

