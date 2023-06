"Buďme realisté." Zelenskyj bude muset přistoupit na kompromisy, říká Novák

"Doteď to vydrželi a už to chtějí dotáhnout do vítězného konce," říká o plánované protiofenzivě reportér Aktuálně.cz Martin Novák, který se z Ukrajiny právě vrátil. Ukrajinci prý nečekají, že dosáhnou totálního vítězství, ale rozhodně panuje optimismus. Jak velké ztráty dosud zaznamenala ukrajinská armáda a bude mít dost sil Rusy ze svého území vyhnat? A jak dnes žijí běžní občané Ukrajiny?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:47 - 3:32 Jak se změnila Ukrajina od doby, kdy tam byl Martin Novák naposledy? A jaký nejsilnější moment si společně s fotografem Jakubem Plíhalem z Ukrajiny přivezli? 3:32 - 7:33 Jak se žije Ukrajincům na válečném území? Jak funguje podzemní město v Orichivu? A jsou Ukrajinci ochotni sdílet své názory na válku? 7:33 - 13:46 O aktuální situaci a bezpečnosti v Záporožské oblasti. Jaká bezpečnostní opatření musí váleční zpravodajové dodržovat? Jak velký je problém s minovými poli na území Ukrajiny a jakým způsobem Ukrajinci miny odstraňují? 13:46 - 15:08 O tom, jak vypadá válečná medicína v praxi a jak to chodí v jedné z nemocnic v Chersonu. 15:08 - 20:50 O kolaboraci s Rusy, válečné propagandě a ověřování informací o válce. Jsou ruské požadavky na mír řešením?

