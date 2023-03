Field: Nejsme čitelní, špatné je "docela dobré". Češi ale nejsou takoví, jak se vidí

Na to, že je tu svými slovy "novej", se dokázal velmi rychle zapsat do mysli Čechů jako jeden z nejvýraznějších diplomatů. Svým humorem, angažovaností i aktivitou na sociálních sítích. “Je to nový způsob práce, od britských velvyslanců po celém světě se teď očekává trochu víc,” přiznává velvyslanec v Česku Matt Field. Jak se tato práce proměnila? A neuškodil Velké Británii brexit?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:42 - 3:00 Po nástupu na pozici velvyslance zveřejnil Matt Field na svém Twitteru video "Jsem tu novej", které se mezi Čechy šířilo velkou rychlostí a má více než 1,6 milionu zhlédnutí. Očekával Field takovýhle úspěch? Říká, že ve stylu komunikace jen navázal na svého předchůdce, do videa zahrnul humor i trochu ze sebe samého a podle něj právě humor a autenticita jsou v dnešní době stěžejní.

3:00 - 6:10 Na sítích Field zveřejňuje i neformální obsah z prostředí mimo velvyslanectví - fotky piva nebo z ranního běhu. Část jeho práce se právě i kvůli nástupu sociálních médií změnila a klade se důraz na oboustrannou konverzaci s lidmi. "To, co ale lidé vidí navenek, je jen 10 procent práce. To je často ta mediální stránka, která je více zaměřená na veřejnost," říká. Cítí nějaký rozdíl mezi vnímáním žen a mužů v politice a v jejich prezentaci na sítích?

6:10 - 11:00 Proč zatím v Česku prožívá "období líbánek", a nestihl si tak dosud všimnout negativních vlastností českých obyvatel? A kde vnímá největší rozdíly mezi Čechy a Brity?

11:00- 13:30 Jak se mu zatím líbí jeho rezidence na ambasádě v Thunovském paláci? Jako velvyslanec říká, že by se rád dostal tak blízko k českým lidem a kultuře, jak jen to jde - je to ale možné z pozice diplomata žijícího v paláci a pohybujícího se v elitních kruzích? Klíčem, jak to zvládnout, je podle Fielda upřímná komunikace, nepředstíraný zájem a ochota naslouchat.

13:30 - 17:10 Velká Británie se stejně jako mnoho dalších zemí potácí v ekonomické i politické krizi. Komu tohle dává Matt Field za vinu? Sehrál podle něj roli i brexit? A jak se po brexitu proměnily vztahy mezi Británií a ostatními státy Evropy?

17:10 - 21:46 Rostoucí náklady na život negativně zasáhly většinu obyvatel jak v Česku, tak i v Británii. Co je podle něj klíčem k tomu, jak tuto krizi společně překonat?