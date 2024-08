Češi chtěli demokracii a Rus to zkazil. Historik o "strašlivém mýtu" z roku 1968

"Svět je teď bez velkých témat. Až náraz by ukázal, jestli má společnost v sobě skutečnou víru v demokracii," říká k výročí invazí vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 historik Michal Stehlík. Podle něj je naším historickým zvykem jít do konformní pozice. "Neseme si trochu mýtus, že nás vždy někdo větší převálcuje, a když počkáme, tak se to přežene," dodává nejen k období normalizace.

"My jsme chtěli téměř demokracii a Rus nám to celé zkazil. Tohle je mýtus, který je strašlivý v tom, že šlo vlastně o spor komunistických stran, který neměl moc jiných řešení," říká Stehlík k období uvolňování a plánů na socialismus s lidskou tváří, které předcházelo vpádu sovětských vojsk na území Československa.

Podle něj, i kdyby nepřišla okupace, mnozí čeští reformisté stejně uvažovali, jak proces vrátit zpátky a zavést cenzuru. "Je to i nové zjištění pro historika - tedy podívat se na jednotlivé osobnosti z hlediska toho, co si myslely a proč to vlastně dělaly," dodává.

Podle Stehlíka máme v národní povaze, že máme "rychlé starty" a rychlé nadšení, které následně brzy opadne. Rok 1968 ale znamenal pro československý národ velké trauma, které znovu vyvřelo v roce 1989 a ruskou agresí na Ukrajině si ho připomínáme i dnes. "Jakmile tady máme za krkem invazi z Východu, tak si to okamžitě přepneme do naší historické paměti," popisuje historik, podle kterého patří vpád sovětských vojsk mezi nejsilnější momenty naší historie ve 20. století hned vedle mnichovské dohody.

V rozhovoru se Světlanou Witowskou Stehlík popisuje i to, jak mylně dnes považujeme Alexandra Dubčeka za "hrdinu" pražského jara, ale i to, jak očekávatelný byl pro tehdejší politiky zásah z Moskvy. "Těch výhrůžek bylo tolik, přesto někteří z nich byli v šoku. Jiní ale věděli, kam jsme to 'dopracovali'. Bylo to hodně viditelné zejména od července, kdy se rozešly delegace Čechoslováků a Moskvy z Černé nad Tisou a každá z nich si myslela něco jiného," připomíná historik.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-07:26 Co je největší mýtus o srpnu 1968, který se ani po 56 letech nepodařilo vyvrátit? Kolik lidí skutečně přijalo myšlenku, že nám vojska Varšavské smlouvy přišla "na pomoc"? A jak velké trauma to ve společnosti zanechalo?

07:26-09:06 Jak odolná je dnes česká společnost a hlavně mladá generace? Zvládla by se v dnešní době postavit takovému zlu?

09:06-18:39 Jak tuhá normalizace "zadupala" myšlenky pražského jara a co v lidech tehdy zůstalo? Je "socialismus s lidskou tváří" protimluv? Byl Alexander Dubček kladná, nebo záporná postava našich dějin?

18:39-22:13 Mělo Československo vůbec nějakou šanci na jiný vývoj, než který nastal po pražském jaru? Kudy by se Československo ubíralo nebýt okupace? Mohlo se vůbec bránit?

22:13-24:57 Jak aktuální je téma okupace Československa z roku 68 dnes, kdy Rusko už přes dva roky okupuje Ukrajinu? Měla by společnost zpozornět? Jak bychom události z dob okupace sovětskými vojsky a dobu normalizace měli připomínat dětem ve školách?

24:57-27:28 Jak velké emoce stále ještě vzbuzuje v Češích a Slovácích okupace z roku 1968? A zvládneme na ni někdy nahlížet bez emocí?