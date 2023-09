"Jágr taky po trénincích zůstával." Ludvík se opřel do mladých lékařů kvůli přesčasům

"U všech mladých doktorů na světě platí, že se to v mládí potřebují naučit. A v průběhu osmihodinové pracovní doby to prostě nedáte,” opřel se šéf největší nemocnice v Česku FN Motol Miloslav Ludvík do mladých lékařů, kteří hrozí protesty kvůli zákonné možnosti udělovat jim více přesčasů. Co by to znamenalo? A jak nemocnice zajistí, aby se o pacienty nestarali unavení doktoři? Děje se to?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:35-5:00 V jakém stavu je podle ředitele Fakultní nemocnice Motol Miloslava Ludvíka české zdravotnictví a v jakém stavu jsou čeští doktoři v nemocnicích? Je hrozící stávka mladých doktorů jen střet generací, anebo jsou jejich požadavky podle Ludvíka namístě? Je odměňování doktorů dostatečné? 5:00-9:50 Dostávají se pacienti, kteří jdou do nemocnice, do bezpečných rukou, anebo může být jejich ošetřující lékař unavený a vyčerpaný? Dá se přesčasům v této profesi vyhnout? A jak je na tom Česko s počtem doktorů? 9:50-12:45 Měli by pacienti do budoucna počítat s případnou finanční spoluúčastí při jejich hospitalizaci v nemocnicích? Proč to podle Ludvíka nemocnicím nepomůže. 12:45-16:17 Co by potenciálně nesloužení přesčasů znamenalo pro nemocnice? Jsou přesčasy bezpečné pro pacienty? Co by podle Ludvíka pomohlo zlepšit situaci na zdravotnických pracovištích? 16-17-19:44 Jsou přesčasy dobrovolné, nebo může zaměstnancům, kteří je odmítnou, hrozit nějaký postih? Dá se dosáhnout toho, aby byla maximum dvanáctihodinová směna? 19:44-23:26 Jak je to s dostupností zdravotní péče v Česku? Daří se nemocnici Motol dodržovat časové lhůty úkonů? Měli bychom se na podzim opět obávat covidu?

