Expert varuje: Oteplování už pocítíme i na cenách potravin. Na Česko dopadá dvojnásob

“Málokdo se ptá, jak by to tady mohlo vypadat, kdyby se naplnily ty nejhorší scénáře. Snažíme se společnost uchlácholit tím, že se asi podaří udržet oteplení světa pod 1,5 °C. Pro Česko to ale znamená tři stupně,” říká ředitel Fakt o klimatu Ondřej Přibyla k tomu, že se Česko otepluje dvakrát rychleji než zbytek světa. Jsou důsledkem vlny veder, které zažíváme? A co horšího nás čeká?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:34 - 5:47 O tom, jak moc se zatím letošní léto teplotně vymyká a jak se definuje vlna veder. 5:47 - 9:08 Jak se otepluje Česko v porovnání se světovým průměrem a které země jsou na tom ještě hůř? 9:08 - 12:04 Souvisí extrémní počasí vždy s proměnami klimatu? Jak se jeho příčiny zjišťují a kde se souvislost neprokázala? 12:04 - 18:14 V jakých aspektech, které na rozdíl od vedra necítíme okamžitě, mohou ještě klimatické změny ovlivnit lidstvo? Proměňuje se množství lidí, kteří klimatickou změnu popírají? 20:45 - 24:13 O tom, že podle Ondráše Přibyly globální oteplování ještě nevstupuje do nebezpečné fáze, ale spíše se naplňují letité předpovědi. 24:13 - 30:42 Je možné, že se nám podaří klimatickou změnu zastavit? Jaké kroky jsou podle Přibyly potřeba, abychom toho dosáhli, a kdo na tom musí zapracovat.

