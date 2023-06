Foltýn: Rusové panikaří. Ukrajinci teď nasadili jen zlomek sil a hledají slabé místo

Ukrajinci mají kapacity udeřit v Luhansku nebo v Doněcku, což by znamenalo osvobození výrazné části území, případně nějaké větší městské aglomerace. "Takovýto úspěch by v Rusku nepochybně vyvolal velmi silné vnitřní napětí a pochopitelně by mohl oslabit stávající režim, což je bezpochyby věc, s níž Ukrajinci počítají," upozorňuje bezpečnostní analytik Otakar Foltýn.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:30-4:45 Sledujeme v těchto dnech podle bezpečnostního analytika Otakara Foltýna plnohodnotnou ukrajinskou protiofenzivu? 4:45-10:49 O tom, v jakém stavu je ukrajinská armáda z hlediska velení a motivace. Jaké cíle sleduje a jaká je reakce Ruska? 10:49-15:25 Jak moc ovlivnilo vojenský konflikt zničení Kachovské přehrady a jaký vývoj se čeká v souvislosti s okupovaným Krymem? 15:25-21:23 O tom, jak by teď mohl vypadat ukrajinský úspěch. Hrozí v konfliktu i použití taktických jaderných zbraní? 21:23-22:55 Jak si Česko stojí v obraně proti dezinformační válce? 22:55-27:03 V jakém stavu je česká armáda a co by jí mohlo pomoct?

