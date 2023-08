Klempíř otevřeně o střízlivosti: Přišla hrůzná sociální smrt, ale dostal jsem lekci

“Nevíme, co hrozí, pokud si nějaký autoritář koupí bandu odborníků a intelektuálů a k nim třeba umělou inteligenci, která je nesmírně cenná. I já se ji naučil používat,” říká frontman skupiny J.A.R. Oto Klempíř, který má obavu, kam svět v digitální době směřuje. Kam se podle něj dnešní společnost ubírá? A jak by na to měla reagovat hudba? A co získal tím, že přestal pít?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:30 - 5:02 Co se podle Klempíře snaží kapela říct svým novým albem? A proč nakonec smysl jejich práce formují fanoušci? 5:02 - 12:45 Jaký vnitřní rozpor se sebou Klempíř vede? O tom, jak se z rapu stal mainstream, a koho právě poslouchá. 12:45 - 16:12 Proč má Klempíř v oblibě "prastarou" školu rapu, kterou reprezentuje třeba Missy Elliot? Co mu v současné podobě rapu chybí a jaká témata jsou na vzestupu? 16:12 - 18:55 Co si myslí o kritice mladých lidí směrované k oslavám 17. listopadu 1989, kdy také vznikla skupina J.A.R.? Proč podle něj mají pravdu obě strany - pamětníci, i mladí lidé. 18:55 - 20:48 Jak nahlíží na debatu kolem podpory uměleckých profesí ze strany státu? 20:48 - 27:31 Odkud pochází Klempířovo tvrzení, že střízlivost je největší droga? A jaká byla jeho cesta k ní?

