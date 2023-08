Rusko může být agresivnější. Už není státem, teď ho řídí gang, varuje expert

"Rusko není normální stát, je to nějaká teroristická entita, v jejímž čele stojí válečný zločinec. Ukrajina nám ale nastavila zrcadlo, že jsou hodnoty, za které stojí za to bojovat. A celý Západ dostal šanci se probudit ze snu o věčném globalizovaném pokroku," hodnotí, co světu ukázala už rok a půl dlouhá ruská agrese na Ukrajině, historik Petr Hlaváček. Jak velkým nebezpečím je Rusko pro Evropu?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:30-3:28 Jaký má historik Petr Hlaváček dojem z posledního vývoje situace na Ukrajině? Kde podle něj leží původ ruského imperialismu? 3:28-6:11 Podle Hlaváčka má Rusko komplex, se kterým se doteď nevyrovnalo - jaký? A zvládnou se ho někdy zbavit? Dokážou Rusové pochopit demokracii? 6:11-10:32 Na čem podle něj závisí to, jestli Ukrajina vyhraje a jak dlouho ještě vydrží bojovat? Neměli bychom se připravovat i na variantu, že to bude nekonečný, zamrzlý konflikt? 10:32-11:58 Jakou nejčernější variantu vývoje konfliktu na Ukrajině můžeme očekávat? 11:58-14:12 O tom, jak vypadá paralelní svět ruské propagandy a proč je většina Rusů ochotná jí naslouchat. 14:12-16:00 Existuje v Rusku ještě politická a intelektuální elita? Čemu čelí? 16:00-24:33 O převýchově dětí, které Rusko uneslo z Ukrajiny - proč se něco takového děje, jaké cíle tím Rusko sleduje a jaké praktiky Rusové při převýchově používají.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!