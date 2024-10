Vládnout s komunisty je horší než s Babišem, tvrdí Buzková. Levice je u nás až až

"Jestli mi vadí snaha spojit levici a zahrnout do toho KSČM? No jasně. Ale chápu, že nová předsedkyně Jana Maláčová zoufale hledá způsob, jak sociální demokracii dostat znovu na výsluní. Bude to mít těžké," říká bývalá členka SOCDEM a exministryně školství Petra Buzková k tomu, proč ze strany odešla. Co přesně se jí na plánech nové předsedkyně Jany Maláčové nelíbí? A jak hodnotí současnou vládu?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. 00:08-04:18 S jakými emocemi odchází Petra Buzková ze Sociální demokracie a schválil by toto rozhodnutí její praděda František Vondráček? Uzavřela už Buzková svou kariéru političky a co přesně ji přimělo k odchodu ze SOCDEM? Budou sociální demokraté muset zrušit bohumínské usnesení a kudy se SOCDEM pod vedením Jany Maláčové bude ubírat? 04:18-07:49 Ví Buzková ještě o někom, kdo se chystá kvůli Maláčové ze strany odejít a kdo ji přivedl k preferenčnímu dnu? Kdo z předsedů nebo z vedení SOCDEM uškodil straně nejvíce a umí si Buzková představit, že by se strana spojila s hnutím ANO? 07:49-11:26 Co by se muselo stát, aby se Janě Maláčové povedlo zvednout stranu ze země, a vidí Buzková na české politické scéně potenciálního politického partnera SOCDEM? Kde leží hranice politické spolupráce, kterou by strana neměla překročit, a jak Buzková hodnotí současnou vládu? 11:26-15:15 Je aktuální vláda podle Buzkové průšvih a co by dělat měla a nedělá? Kdo je v Česku opravdová levice a má šanci v příštích volbách uspět? Jak Buzková hodnotí politiku Andreje Babiše a může být jeho hnutí volbou pro ty, kteří nechtějí volit pravicové strany? 15:15-18:14 Kdo bude podle Buzkové skládat po příštích volbách vládu a umí si představit spolupráci ANO a ODS? Je opravdu školství prioritou této vlády a chybí Česku sjednocená levice? Je v Česku možné vytvořit levicovou koalici po vzoru francouzské Národní fronty a stane se ze SOCDEM v případě spojení se Stačilo! pouhý přívěsek? 18:14-22:31 Jak se dnes Buzková ohlíží za diskreditační kauzou Olovo a čím si vysvětluje stále ostřejší útoky na političky? Proč podle Buzkové k útokům na sociálních sítích dochází a proč ji naštvala nedávná debata ohledně finančního ohodnocení první dámy?