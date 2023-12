Michopulos: Polomrtvý bod Fialovy vlády. Nechali to dojít daleko, musí přijít změny

"Pokud jako volič máte pocit, že vláda nedělá to, co od ní očekáváte, samozřejmě začnete hudrovat. U vlády Petra Fialy je to zasloužené," říká politický komentátor Petros Michopulos k tomu, že důvěra ve vládu klesla na 17 procent. Jak špatný výsledek to je a lze ho ještě zvrátit? Proč se současnému kabinetu nedaří komunikace s voliči? A co má Andrej Babiš, co Petr Fiala nemá?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:37-2:20 Co podle Petrose Michopulose pro vládní koalici znamená propad důvěry na 17 procent a co by s tím měla dělat? 2:20-8:10 Jaká je podle něj největší slabina Fialovy vlády? Pomohla by jí obměna ministrů - případně kterých? A jak vnímá reakci vlády na stávku odborářů? 8:10-10:49 Komu jde marketing a vystupování podle Michopulose lépe - je to Andrej Babiš nebo Petr Fiala? 10:49-15:13 Jak hodnotí z pohledu marketingu Fialovo video s Nutellou? Babiš točí podobná videa běžně, proč u nej fungují a u Fialy to byl "průšvih"? 15:13-20:06 Umí opozice zacházet se slabinami vládní koalice? V průzkumech preferencí válcuje hnutí ANO všechny ostatní strany - co by se muselo stát, aby se preference proměnily ve prospěch stran vládní koalice? A co bude podle Michopulose s ANO, až se jednou Babiš rozhodne, že končí? 20:06-25:22 Co by měla vláda dělat, aby zlepšila svou komunikaci směrem k lidem? Co nezvládla vůbec a co naopak komunikovala dobře? Proč má opozice tak ráda téma dálnic? 25:22-30:29 Dá se dnes politická komunikace dělat bez přítomnosti na sociálních sítích? Potřebují vůbec politici v dnešní době tradiční média? Kdo je z české politické scény na sociálních sítích "superstar"? A nechalo se podle Michopulose Česko pohltit populismem?

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!