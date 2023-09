Rytmus otevřeně: Potlačoval jsem emoce a hnal mě mindrák. Jedna věc to změnila

"Ukazuju, že i 46 let starý raper dokáže být stále in. Už to nemám kam posouvat, protože fakt v okolních státech neznám rapera, kterému táhne na padesát a byl by stále na vrcholu. A to mi stačí," říká o sobě Patrik Vrbovský alias Rytmus. Jak se v jeho očích proměnil hip hop a rap za posledních dvacet let? A co mu pomohlo naučit se ovládat svoje emoce? Obejde se rap bez vulgarismů?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:33-4:43 O tom, proč slovenská rapová skupina Kontrafakt organizuje svůj největší koncert v Praze, a ne na Slovensku. Je před tak velkým koncertem nervózní i rapový matador Rytmus? 4:43-8:55 S jakou emocí dnes Rytmus vzpomíná na své rapové začátky? 8:55-14:37 Proč podle Rytmuse rap jako žánr spíš upadá a kdy si myslí, že byla jeho zlatá éra? 14:37-19:34 V čem má podle něj rap výhodu v tom, jaký má vliv na společnost? Jaký význam měli v jeho textech vulgarismy a proč od nich upustil. 19:34-23:50 Proč neukazuje syna na sociálních sítích a jak se dívá na celebrity, které to dělají? Jak vnímá "hejt" a kritiku? 23:50-26:59 Posune v novém albu Rytmus hranici rapu ještě někam dál? Plánuje někdy symbolicky složit svou rapovou korunu, nebo si "odchod do důchodu" nedokáže představit?

