Jourová otevřeně: Občas se mi něco o Babišovi donese. Neměl vždycky hvězdné chvíle

"Asi už nemohli vydýchat celkové směřování hnutí, které teď chce nabízet politiku možná voličům SPD," říká místopředsedkyně Evropské komise a eurokomisařka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová k tomu, že nedávno z hnutí ANO odešlo několik členů. Kdyby prý Andrej Babiš překročil hranici, kterou by už nemohla spolknout, byl by to problém i pro ni. Zatím se to ale nestalo, přiznává.

Zatímco zahraniční média bila na poplach, když expremiér Andrej Babiš v prezidentské debatě prohlásil, že by v případě napadení Polska nebo pobaltských států nevyslal vojenskou pomoc, eurokomisařka Eva Jourová prý čekala, kdy přijde vysvětlení nebo omluva: "Nebyla to Babišova hvězdná chvíle, ale poměrně brzy poté přijel polský prezident na návštěvu toho českého a k věci se postavil docela s humorem," brání šéfa hnutí ANO, jehož je členkou.

Nejvýše postavená Češka v Evropské unii přiznává, že je "tak trochu za bukem", a nemusí proto českou národní politiku tak důkladně hodnotit. Rozhodně jsou ale chvíle, kdy by se ozvala. "Třeba kdyby se hnutí ANO dohodlo s SPD na nějakých společných kampaních, které by směřovaly proti členství v Evropské unii a v NATO. To by už bylo nakročeno někam, kde už bych cítila existenční ohrožení pro Českou republiku," vysvětluje Jourová.

Místopředsedkyně Evropské komise v rozhovoru mluví také o tom, kdy se nejvíce ohrožená cítila ona sama. Bylo to poté, co ji v roce 2006 po návratu ze služební cesty čekali na letišti policisté a odvezli ji na výslech, po kterém šla rovnou do měsíční vazby. Korupce, ze které byla tehdy obviněna, se ale neprokázala. "Když jsem byla ve vazbě, tak mi někdo ukradl úplně všechno, co mělo cenu, i peníze z účtu… Byla to opravdu kobercová likvidace. Ale osud mi připravil jiné satisfakce," dodává s tím, že člověk vidí nejvíce věcí, když je na úplném dnu.

