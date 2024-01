"Není mi příjemné o tom mluvit, ale je to tabu." Cibulková o abstinenci i sebepřijetí

"Volit uvážlivá slova, to je velmi těžká disciplína," říká herečka Vilma Cibulková, podle které by lidé měli více myslet na to, co je "jejich bojové pole" a co mohou ze své pozice ovlivnit. V rozhovoru se Světlanou Witowskou mluví také o tom, jak náročné je bojovat s předsudky i co pro ni znamená svoboda. Jak svobodná se cítí před rozhlasovým mikrofonem? A proč musí být ve studiu vždycky bosa?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:34-6:42 Proč má podle herečky Vilmy Cibulkové slovo obrovský kalibr? Myslí si, že se lidi mezi sebou dokážou domluvit? Jak rozumí svobodě slova a měla by podle ní mít nějaké hranice? 6:42-9:46 O tom, čím jí učaroval rozhlasový mikrofon, jakou roli hraje při poslechu fantazie a proč si při práci v rozhlasu sundává boty. 9:46-13:47 Mezi její doménu patří i audioknížky - jak dlouho zabere natočení jedné audioknihy? Proč je k tomu přístup Cibulkové výjimečný a co vše zahrnuje proces její přípravy před samotným nahráváním? 13:47-16:55 Je podle ní Česko tolerantní země? V čem zaostáváme? Proč je podle ní třeba s předsudky počítat, ale nesmíme se s nimi smířit? 16:55-21:43 Jakou roli má v jejím životě závislost a jak se jí s ní daří bojovat? 21:43-25:37 Kdy měla v životě největší strach a z čeho? Jak se jí daří se strachem pracovat a v čem jí pomáhají její koníčky?

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!