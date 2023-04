Javorský: Chybí nám svědomí a nechceme si přiznat, že svět nám už nestačí

S hercem Vlastou Burianem má prý společnou lásku ke golfu, s odbojářem Václavem Morávkem zase tu k bláznivým nápadům a výzvám. "Některé přitom zažíváme denně. Každé ráno může být taková výzva, protože nikdy nevíte, co se stane," říká herec Vladimír Javorský. Největší hodnotou je zůstat normální - tedy takový, jak se člověk narodil. Daří se jemu samotnému zůstat normální i přes nabytou slávu?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:33 - 3:35 Vladimír Javorský rád hraje golf, podařila se mu někdy jamka na jediný úder? A jaký nejexotičtější čaj kdy ochutnal?

3:35 - 6:40 Nejdůležitější hodnotou je podle něj "zůstat normální"' - co to ale pro něj znamená? A co mu v životě už normální nepřišlo?

6:40 - 9:00 Javorský v seriálu Bohéma ztvárnil herce Vlastu Buriana. Podařilo se mu dostat se slavnému umělci takříkajíc pod kůži? A proč původně roli nechtěl vzít?

9:00 - 12:18 Myslí si, že lidé jsou i v dnešní době schopni hrdinských činů? Jaké výzvy má rád on sám?

12:18 - 13:54 Co je podle Javorského pýcha intelektu a kdo a jak svůj intelekt zneužívá?

13:54 - 15:35 V roce 2017 se vyslovil, že ve společnosti chybí mantinely - je to tak i dnes?

15:35 - 17:08 Co ho naposled nejvíc naštvalo a co mu dělá radost?

17:08 - 20:18 Když bylo Javorskému 60 let, vyšlo mu první album písniček. Jaký je jeho kreativní postup? Jak se od své touhy stát se zlatníkem nakonec dostal k herecké profesi?