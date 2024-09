Německo po útoku nožem vyslalo jasný signál. Dopad může mít na celou Evropu

"Jedná se o kontroverzní a velmi závažný krok i z toho důvodu, že může mít dopad na celoevropskou azylovou politiku," říká analytička Institutu mezinárodních studií UK Zuzana Lizcová k tomu, že Německo v noci na pondělí kvůli nelegální migraci rozšířilo kontroly na svých hranicích. "Spolková vláda vyslala občanům jasný signál," dodává expertka k tomu, jak se rozhodla migrační problematiku řešit.

Po Česku, Polsku, Švýcarsku a Rakousku přibyly začátkem tohoto týdne kontroly i na hranicích Německa s Belgií, Nizozemskem, Lucemburskem i Dánskem. Na francouzsko-německé hranici byly zavedeny dočasně kvůli olympiádě a následné paralympiádě, ale i tam se nejméně o půl roku prodlužují.

"Německo se potýká s výzvami spojenými s migrací a integrací na několika úrovních. Nejčastěji se mluví o té bezpečnostní, ale jsou zde samozřejmě i velké výzvy v oblasti společenského života, ať už jde o školství, pracovní trh, nebo sociální systém," vypočítává Lizcová.

Expertka potvrzuje, že snižující se ochotu společnosti přijímat migranty logicky ovlivňují také útoky jako ten, který se v srpnu odehrál v Solingenu, kde mladý Syřan zabil nožem tři lidi. Právě v reakci na něj se debata o zpřísnění migrační a azylové politiky znovu vyostřila. Podle Lizcové by ale situaci s nelegální migrací mohlo vedle hraničních kontrol přispět i důslednější vymáhání již existující legislativy.

"Německo má už v současné době řadu zákonů, které lze uplatňovat, a pokud by byly uplatňovány důsledně, tak je možné například do značné míry řešit problém s tím, že v zemi pobývá řada lidí, kteří vlastně nemají oprávnění tam být," komentuje analytička.

Lizcová zhodnocuje i úspěch krajní pravice v zemských volbách a to, jaký je její vliv na současné proměny migrační politiky. Upozorňuje, že nejde o politický proud, který by byl zastoupený pouze v některých oblastech Německa, ale má své místo i v západních spolkových zemích.

Alarmující je ale podle ní fakt, jak silnou podporu mají strany jako Alternativa pro Německo (AfD) nebo Aliance Sahry Wagenknechtové mezi mladými například v Durynsku.

"Migrace je stěžejním tématem, na kterém AfD vyrostla. Teď se hodně řeší, jakým způsobem postupovat a zda se ostatní strany k migrační problematice přiblíží a Alianci pro Německo to ubere voliče, nebo jí to naopak poskytne relevanci ve veřejném prostoru. Takže to je docela velké," dodává analytička.

Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-07:58 Jak tvrdý zlom se v německé politice odehrál? Proč se Německo rozhodlo kontrolovat hranice? Z jakých stran tlak na omezení počtu migrantů přichází? Jak se mohou projevit zesílené kontroly? A jak může okolní země nová migrační politika ovlivnit?

07:58-15:05 Snaží se Německo odradit další příchozí od vstupu do země? Podařilo se většině příchozích integrovat do německé společnosti? Jak je na tom nyní Německo s bezpečností? A jak velký nápor je množství migrantů pro německou administrativu?

15:05-21:37 Má Německo dobře nastavenou migrační politiku? Jsou tvrdší rozhodnutí spolkové vlády reakcí na politický debakl? Je krajně pravicové smýšlení pro některé regiony historicky bližší? Jaká témata jsou pro příznivce AfD zásadní? A mohou ostatní strany s AfD ignorovat?

21:37-27:33 Proč se většina východních Němců cítí být občany druhé kategorie? Z jakého důvodu jsou ve východním Německu populární alternativní strany? Jsou obě části Německa opravdu tak odlišné? A co koalice Olafa Scholze podcenila?

27:33-31:32 Hrozí Olafu Scholzovi politický pád? Jak se daří kormidlovat Německo po odchodu Angely Merkelové? Jak je na tom Německo v Evropské unii? A jak by Zuzana Lizcová shrnula éru vládnutí kancléře Scholze?