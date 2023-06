Čtyřměsíční štěně Louie se marně snažilo probojovat do koupelny v bytě svých páníčků v New Yorku. Jenže přišel zádrhel. Se svými ostrými drápky se mu do cesty postavil kocour Marvin. Chytrý pes ale svou misi nevzdal a přivedl si pomocníka – velkou psí fenu Leelu. Ta už byla pro drzého Marvina velkým oříškem. Podívejte se na virální video z archivu Aktuálně.cz.

