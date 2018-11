Jaký mobil pod stromeček? Povedený telefon se dá koupit i za pár tisíc

dnes | Není věc, kterou by její majitelé používali častěji. Chytrý telefon si do ruky vezmeme stokrát i vícekrát za den. Dává tak smysl si jeho výběr pořádně rozmyslet. Nikdy to nebylo těžší, výběr je obrovský. Dobrou zprávou je, že povedený nový telefon se dá koupit za pár tisíc korun, ceny rostou hlavně u těch nejdražších modelů. Podívejte se na video a zjistíte, který mobil můžete s klidným srdcem koupit třeba jako dárek pod vánoční stromeček.