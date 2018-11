Poradíme vám, jakou televizi si koupit. Ty nejlepší seženete za sto i za pár tisíc

dnes | OLED, LED, QLED? Výběr televize si bez ohledu na zkratky můžete hodně zjednodušit. Prostě si vyberte tu největší, která se vám vejde do bytu a do rozpočtu. Není to jediný parametr, ale zkušenost říká, že je nejdůležitější. Redaktor Hospodářských novin Otakar Schön vám poradí, jakou si vybrat.