Zpověď dětských filmových herců – to je dokument HBO Děti showbyznysu, který popisuje, jak bylo pro tehdejší děti těžké začlenit se do filmového průmyslu v Hollywoodu. Je to dokument, nad kterým se člověk trochu pohorší, trochu dojme, hodnotí filmový kritik Kamil Fila v archivním pořadu Aktuálně.cz (Za)biják Kamila Fily.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!