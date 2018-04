Nad rodinou Štikových se nesmíme pohoršovat. Jinak prohráváme

dnes | Filmový kritik Kamil Fila vybral do pořadu TV ovladač reality show TV Prima Štiky. Podobná sonda do vyšinuté rodiny v Česku ještě nebyla. Podle Fily pořad není nepovedený, schválně v nás vyvolává negativní emoce. Jsou dvě cesty, jak se k němu postavit. Nemusíme se na něj dívat, nebo se tomu můžeme smát, jak je to hrozné.