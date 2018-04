Ve filmu Pravdivé lži mohl být islámský terorista ještě komediální figura

dnes | Filmový kritik Kamil Fila vybral do pořadu TV ovladač snímek Pravdivé lži. Jde o poslední film, ve kterém byl Arnold Schwarzenegger ještě filmová hvězda. Je to dílo staré školy akčních filmů a snímek pro unavené muže, kteří si představují, co by ještě mohli být.