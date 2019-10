Pamět' národa Vložit

Neúnavný bojovník proti totalitě Tomáš Hradílek mocné této republiky už přes půl století kritizuje. Před pádem komunismu byl proto perzekvován a vyhazován z práce. Po listopadu patřil k zakladatelům OF v Olomouci a významně se podílel na převratu v Ostravě. Katapultovalo ho to do křesla ministra vnitra. Pokoj si ovšem nedá ani na stará kolena, když držel hladovku proti opětovné kandidatuře Zemana.