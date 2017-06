Ze zdi na mě tupě zírá. V Praze zakotvila loď plná Gottových vzpomínek

dnes | Fanoušci Karla Gotta pozor. Tuhle výstavu byste si rozhodně neměli nechat ujít. Na pražské náplavce zakotvila loď plná osobních věcí světoznámého zpěváka. Expozice provede návštěvníky jeho celou hudební kariérou. Výstavu s názvem Gott, my life doprovází jeho známé hity. Řadu exponátů do unikátních galerijních prostor zapůjčil nejen sám zpěvák, ale také jedna z jeho fanynek. Ta vlastní sbírku, která čítá neuvěřitelných 10 tisíc kusů věcí, které se nějakým způsobem váží ke Karlu Gottovi. Co všechno na speciální lodi uvidíte? Podívejte se na video a dozvíte se víc. Výstavu je možné navštívit do 30. září.