Babiš s Brabcem vrtali syslům díry. Podpořili tak jejich záchranu

dnes | Andrej Babiš a Richard Brabec vypustili do přírody několik syslů. Podpořili tak záchranný program Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na navrácení hlodavců do přírody. Premiér i ministr životního prostředí vyvrtali asi půlmetrovou šachtu do země a pak ručně vypouštěli sysly do děr, které ucpali senem a kůlem. Podle ochránců přírody jde o nejúčinnější způsob vypouštění, protože sysel se z díry vždy dokáže vyhrabat a má v ní i potravu na první dny. Díky záchrannému programu se podařilo počet syslů v Česku zdvojnásobit, přesto se odhaduje jejich počet na pouhých 6500 jedinců. Letos bude u obce Raná na Lounsku vypuštěno na 80 syslů.