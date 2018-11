Do Prahy začal létat nejmodernější boeing. Dreamliner má více prostoru i větší okna

dnes | Do Prahy začal pravidelně létat další letoun Boeing 787 Dreamliner. Na lince ze Soulu ho provozuje letecká společnost Korean Air. Podle korejského dopravce patří Praha k nejoblíbenějším evropským destinacím společnosti. Firma se proto rozhodla posílit svůj provoz novým letadlem se zvýšenou kapacitou. Dreamliner patří k nejmodernějším letadlům. Jeho konstrukce je podle letiště zcela odlišná od běžných letadel. Letoun je oproti ostatním strojům díky kompozitové konstrukci lehčí. Interiér nabízí větší okna a moderní osvětlení. A to nebude jediný Dreamliner v Praze. Tento letoun začne létat také na lince z Dauhá do Prahy s leteckou společností Qatar Airways.