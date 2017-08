Zdrogovaný řidič ujížděl Prahou a boural do aut. Najel i do vozu, ve kterém bylo malé dítě

dnes | Záběry z kamery na předním skle policejního auta ukazují honičku s vozidlem, které hlídka vyhodnotila jako kradené. Řidič Citroënu na výzvu se zapnutými majáky nereagoval a začal ujíždět. V průběhu divoké honičky postupně naboural do několika vozidel. Při poslední nehodě najel do auta, ve kterém cestovala rodina s malým dítětem. Muž byl při zadržení agresivní a bránil se. Ještě před jeho odvozem do nemocnice se podrobil testu na drogy, který byl pozitivní.