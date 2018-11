Dva Češi chtějí z jízdy na minilyžích udělat olympijský sport

dnes | Michael Podešva a Zbyněk Šuba, dva kamarádi z vysoké školy, vyrazili na výlet do Alp, ale zapomněli si doma lyže. Místo nich si nasadili bačkory a překvapivě si u toho užili spoustu zábavy. Když přijeli domů, rozhodli se vyvinout krátké lyže, které bude možné jednoduše připnout na boty. Později zjistili, že podobné výrobky už existují stovky let. To je neodradilo od výroby vlastních lyží, které pojmenovali Snowfeet. Nyní se jejich výrobky prodávají po celém světě a cílem těchto dvou kamarádů je teď ze Snowfeetu udělat plnohodnotný sport, který se dostane i na olympiádu.