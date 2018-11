Generál Pavel: Když nesplníme, co jsme NATO slíbili, ohrozíme obranu státu

dnes | Češi se ve své zemi cítí bezpečně a armádě věří. Náklady na ni nejsou podle nich zbytečné. "Česká armáda ví, co si nakoupit, ale schopni zbraně nakupovat nejsme, i když se to lepší," tvrdí bezpečnostní analytik Tomáš Pojar. Generál ve výslužbě Petr Pavel tvrdí, že pokud nebudeme schopni dodržet naše sliby v rámci kolektivní obrany NATO, důvěryhodnost Česka v Severoatlantické alianci klesne a v konečném důsledku to ohrozí i obranu země.