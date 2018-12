Unikátní restaurace: Sněz, co můžeš, máš na to 60 minut

dnes | Restaurace Antik v Liberci nabízí nový model provozu restaurace. Každý, kdo přijde do restaurace v hlavní obědové špičce, si může za 139 korun koupit vstup na veškeré jídlo a pití zdarma, ale stihnout to musí za 60 minut. První tři dny majitelé nestíhali doplňovat jídlo. Hosti měli velké oči a přeplněné talíře. Po pár dnech se ale začal neúnosný stav zmírňovat. Tento systém vyhovuje jak hostům, kteří nemusí čekat na obsluhu a dají si, na co mají chuť, tak podnikatelům, kteří mají větší klid a ušetří na mzdách.