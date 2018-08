Houpačka pro auto? Kdepak. Češi vymysleli speciální zvedák

dnes | Česká firma Autolift expanduje do světa se svým unikátním mobilním mechanickým zvedákem. Hever se ukládá do těžiště do podvozku aut, má nosnost tři tuny a zvedá se přišroubováním šroubu pomocí vrtačky. Jeho písty jsou pneumatické, čímž odpadá nutnost výměny oleje, jako tomu je u hydraulických heverů. S váhou pouhých 43 kg je možné zvedák pověsit na stěnu.